Einen so guten Mann wie Peter Mandelson wollte die britische Regierung unter Keir Starmer offenbar nicht missen – Epstein-Verbindungen hin oder her. Mit den Folgen dieser fatalen Personalentscheidung muss sich der Premierminister allerdings bis heute herumschlagen. Am Montag nachmittag hatte sich der Labour-Chef im Unterhaus für die Affäre zu verantworten. Eigener Ankündigung nach wollte er den Abgeordneten »die relevanten Fakten darlegen«. Zuvor hatten führende Pol...

Artikel-Länge: 2198 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.