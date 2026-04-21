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21.04.2026 / Ausland / Seite 7

Umkämpfte Stichwahl in Peru

Politische Spielchen vor Abstimmung

Volker Hermsdorf
Acht Tage nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Peru ist weiter offen, welche Kandidaten in die finale Abstimmung am 7. Juni einziehen werden. Während Keiko Fujimori, die Tochter des wegen Massakern und Korruption verurteilten Exdiktators Alberto Fujimori, unstrittig auf dem ersten Platz liegt, tobt ein erbitterter Kampf um den zweiten Rang. Mit einer Desinformationskampagne versucht der ultrarechte Unternehmer Rafael López Aliaga, die Wahl annullieren z...

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