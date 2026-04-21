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21.04.2026 / Ausland / Seite 6

Ein Unbeugsamer ist nicht mehr

Tibor Zenker unerwartet gestorben. Er war ein Streitbarer, der seine Standpunkte konsequent vertrat

David Stockinger und Dieter Reinisch, Wien
Auch in schwierigen Zeiten stand er fest an Kubas Seite. Tibor Zenker war wie immer klar und kämpferisch, als er am 6. März die Rede des kubanischen Botschafters in Österreich, Pablo Berti Oliva, im politischen Zentrum »Jura Soyfer« der Partei der Arbeit (PdA) einleitete : »Der Imperialismus und der Kapitalismus werden untergehen. Der Sozialismus wird siegen. Das ist eine historische Gewissheit unserer Menschheitsepoche.« Es war eine der letzten Reden des Vorsitzend...

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