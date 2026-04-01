Der Widerstand gegen die bedeutendste inoffizielle Lobbyistin der Energiekonzerne, die derzeit den Ministerinnenposten im Bundeswirtschaftsministerium ausfüllt, hält weiter an. Unter dem Motto »Erneuerbare Energien verteidigen!« waren am Wochenende Zehntausende Menschen in deutschen Großstädten auf die Straße gegangen. Sie prangerten die Politik von Ministerin Katherina Reiche an, die mit ihren Gesetzesplänen die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger ausbrem...

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