Mit Zahlen lässt sich gut Politik machen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nutzte am Montag die Präsentation der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) für 2025, um wieder einmal Migranten in ein schlechtes Licht zu rücken. 42,9 Prozent der in dem Jahr angezeigten Straftaten seien von »nichtdeutschen Tatverdächtigen« verübt worden, erklärte Dobrindt. Sie seien »deutlich überrepräsentiert«. Dass das damit zu tun hat, dass Nichtdeutsche im Durchschnitt...

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