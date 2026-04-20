Das Programm »Sanierung kommunaler Sportstätten« soll offenbar ein schnelles Ende finden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine »kleine Anfrage« der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag hervor. Bisher stünden für dieses Instrument des Bundes gegen die Sportstättenmisere zwei Tranchen über jeweils 333 Millionen Euro sowie weitere 250 Millionen Euro für eine Förderrunde speziell für Schwimmstätten- und Schwimmbäder bereit. Über diese insgesamt...

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