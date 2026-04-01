Wünsch dir was! Im südperuanischen Puno am Ufer des Titicacasees werden »Alasitas« feilgeboten. Die Miniaturen von Goldbarren, Häusern und was das Herz begehrt, sind kleine Wunscherfüller. Vielleicht gibt’s hier für Jens Spahn und Co. auch ein Atomraketchen. F 2023. Märkte der Welt. Peru: Der Markt der Wünsche. Arte, 16.25 Uhr Rohrfrei Wenn nichts mehr abgeht, kommen die Jungs mit der Vakuumpumpe und Kettenschleuder. Ohne sie stünde man in Schleswig-Holstein längst ...

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