Es ist ein waghalsiges Unterfangen, den 2022 verstorbenen William Hurt in der Rolle des Luis Molina in »Kuss der Spinnenfrau« (1985) schauspielerisch übertreffen zu wollen. Deswegen setzt das Remake klugerweise nicht auf den neuen Molina, verkörpert von Tonatiuh Elizarraraz. Der Star ist vielmehr Jennifer Lopez in der Titelrolle. Schließlich ist die Neufassung kein klassisches Filmdrama, sondern die Adaption eines Musicals mit den Kompositionen des mittlerweile 99jä...

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