Das Gesundheitssystem Argentiniens steht unter Druck: Arme Senioren befürchten, bald ohne Medikamente und ärztliche Versorgung auskommen zu müssen. Denn der ultrarechte Präsident Javier Milei will das Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abschaffen. Das ist der größte öffentliche Krankenversicherer für Menschen ab 70 Jahren, der vom Gesundheitsministerium verwaltet wird und mehr als fünf Millionen Menschen versorgt. Menschen im hohen Alter seien »eine enorme ...

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