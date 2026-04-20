»Europa muss keine Alternative zur NATO entwickeln, Europa muss für soziale Bedürfnisse und in soziale Gerechtigkeit investieren«: Mit dieser Ansage schlug Jeremy Corbyn am Sonnabend auf dem 8. Kongress der European Left (EL) die beiden Grundforderungen an, die das Motto der Veranstaltung bildeten und die Arbeit der EL in der nächsten Zeit prägen sollen – »fight austerity, stop militarization«, Kürzungspolitiken bekämpfen, Militarisierung stoppen. Die EU-Bevölkerung...

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