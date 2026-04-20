Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez präsentiert sich als europäische Speerspitze gegen die militärische Aggression der USA und Israels gegen Iran. Das reicht der Bevölkerung jedoch nicht: Am Sonnabend zog ein antimilitaristischer Protest von Sevilla aus in den Vorort Morón, wo sich eine der beiden US-Militärbasen in Spanien befindet. Organisiert wurde der Marsch »Nein zum Krieg, nein zur Aufrüstung, nein zur NATO, Militärbasen raus« von der Plattform »Andalusie...

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