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20.04.2026 / Inland / Seite 5

Unten nehmen, oben geben

Neoliberale Sachverständige blasen zur Agenda 2035

Niki Uhlmann
Die Bild ist alarmiert: »Wir können uns weniger leisten als 2019«, titelte sie am Sonnabend. Wer die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft und die staatstragende Öffentlichkeit halbwegs aufmerksam verfolgt, dürfte zwar nicht überrascht sein, sich aber fragen, warum Springers Flagschiff diesen Umstand gerade jetzt per Schlagzeile in das Bewusstsein seiner Leser rückt. Die Antwort überlasst Bild einem für die Lobbyorganisation Institut der deutschen Wirtschaft Köl...

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