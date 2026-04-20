Erneut gab es bundesweite Großdemonstrationen aus dem »rot-grünen« Vorfeld, erneut waren sie gegen die Kanzlerpartei CDU gerichtet. Am Sonnabend haben in den vier Millionenstädten der Bundesrepublik – Berlin, Hamburg, München und Köln – insgesamt mehrere Zehntausend Menschen unter dem Motto »Erneuerbare Energien verteidigen« gegen die Energiepolitik der Bundesregierung und die dafür verantwortliche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) protestiert. Nach Veran...

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