Ende des 19. Jahrhunderts exzerpierten, kopierten und ordneten Gustave Flauberts Romanfiguren Bouvard und Pécuchet wahllos das bis dahin sich angesammelt habende Wissen. Sie kamen schnell an ihre Grenzen: Je mehr Stoff, desto dringlicher die Frage, nach welchen Prinzipien dieser organisiert werden kann. Im Lexikon fanden Flauberts unverzagte Helden der enzyklopädischen Anstrengung ihr Ideal. Wikipedia hat daraus eine virtuelle Baustelle gemacht, auf der es keinen Fe...

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