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18.04.2026 / Wochenendbeilage / Seite 6 (Beilage)

Die Ordnung der Dinge

Jagd nach dem Weltwissen oder Freiwilligenarbeit im Netz: Seit 25 Jahren existiert die Wikipedia

Barbara Eder
Ende des 19. Jahrhunderts exzerpierten, kopierten und ordneten Gustave Flauberts Romanfiguren Bouvard und Pécuchet wahllos das bis dahin sich angesammelt habende Wissen. Sie kamen schnell an ihre Grenzen: Je mehr Stoff, desto dringlicher die Frage, nach welchen Prinzipien dieser organisiert werden kann. Im Lexikon fanden Flauberts unverzagte Helden der enzyklopädischen Anstrengung ihr Ideal. Wikipedia hat daraus eine virtuelle Baustelle gemacht, auf der es keinen Fe...

Artikel-Länge: 18026 Zeichen

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