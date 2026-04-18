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18.04.2026 / Wochenendbeilage / Seite 3 (Beilage)

Krieg der Sklavenhalter

Lenin 1915: Der Weltkrieg setzt die Politik des Kolonialraubs, der Unterjochung fremder Nationen und der Unterdrückung der Arbeiterbewegung fort

Von 1876 bis 1914 haben die sechs »Groß«mächte 25 Millionen Quadratkilometer an sich gerissen, d. h. ein Gebiet, das zweieinhalbmal so groß ist wie ganz Europa! Sechs Mächte halten mehr als eine halbe Milliarde (523 Millionen) Bewohner der Kolonien unter ihrem Joch. Auf je vier Einwohner der »Groß«mächte kommen fünf in »ihren« Kolonien. Und jeder weiß, dass die Kolonien mit Feuer und Schwert erobert worden sind, dass die Kolonialbevölkerung wie Vieh behandelt wird, ...

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