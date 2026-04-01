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18.04.2026 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

In aller Freundschaft Die Loksche kann und will den Meistertitel verteidigen. Wie weit reicht die Fanfreundschaft: Hilft Halle? Parallel geht es in der dritten Liga darum, wer eine Etage höher kommt: Osnabrück muss nach Ingolstadt (live im NDR) und 1860 nach Saarbrücken (BR). Im MDR geht es ab 16 Uhr weiter mit Herrenbasketball und Bundesliga: Die Niners Chemnitz erwarten Science City Jena. BRD 2026. Sport im Osten. Fußball der Herren. Regionalliga Nordost, 30. Spie...

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