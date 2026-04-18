Ein Brief aus Spanien. Vom Schauplatz. Zu schreiben hätte ich so viel, daß ich – o dialektischer Gegensatz – gar nichts schreiben kann. So viel Eindrücke, daß das Gehirn zu bersten droht.« So schrieb Egon Erwin Kisch an seine Prager Freundin Jarmila Haasová am 6. Juni 1937, mitten aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wenige Tage nach seiner Ankunft in Valencia, beeindruckt vom überbordenden Leben in der Stadt, die wegen der Belagerung Madrids durch franquistische Truppen...

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