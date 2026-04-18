Orbán verliert Ungarn Straßenumfrage in Budapest: »Warum haben Sie für Péter Magyar gestimmt?« – »Habe ich gäwählt Magyar, weil Orbán hat värkauft halbes Land.« – »Was erwarten Sie von Magyar?« – »Dass är värkauft anderes Hälfte von Ungarn und mir gibt meine Anteil!« Adult Entertainment Der Dritte Weltkrieg ist in seine nachdenkliche Phase eingetreten, die USA und Iran verhandeln. Die Gespräche wurden zwischenzeitlich unterbrochen, weil sich US-Präsident Trump nicht...

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