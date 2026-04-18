Risikoaffiner Staat gewünscht

Dass Deutschland seit 2022 mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland und der dauerhaften Verteuerung seiner Energiezufuhr einen großen Schritt in die Deindustrialisierung geht, versetzt die weiter blickenden Teile der herrschenden Klasse in Unruhe. Weil die industrielle Produktion der zentrale Bereich der kapitalistischen Produktionsweise ist, wendet die Politik ihm seine besondere Aufmerksamkeit zu. Auch die Linkspartei. »Für eine neue linke Industriepolitik« ist das...

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