Es war der erste Staatsbesuch des neuen vietnamesischen Präsidenten To Lam, und er führte ihn den engen Beziehungen entsprechend in die Volksrepublik China. »Wir baden im selben Fluss. Ich schaue dorthin, du schaust hierher. Jeden Tag hören wir gemeinsam den Hahn krähen« – mit den Worten des 1966 entstandenen Freundschaftsliedes »Vietnam–China« wurde To Lam Mittwoch in der Großen Halle des Volkes in Beijing von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Mit der Wa...

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