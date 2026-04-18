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18.04.2026 / Ausland / Seite 6

Siedler machen sich breit

Kolonisierung Ostjerusalems und des Westjordanlands: Erstmals sollen auch Gebiete bei Dschenin besetzt werden

Helga Baumgarten
Im Schatten seiner fortgesetzten Kriege intensiviert Israel seine Kolonisierung Ostjerusalems und der Westbank. Die Regierung von Benjamin Netanjahu signalisiert den Kolonialisten, die sich Siedler nennen: Grapscht Euch, was Ihr könnt! Ihr habt unseren Segen. Lasst die Europäer reden, soviel sie wollen. Das hat uns noch nie geschert und schert uns auch heute nicht. Wie ist die Lage im April 2026? Die israelische NGO »Peace Now« verfolgt seit Jahren akribisch, wie si...

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