In unserem Rechtssystem ist die strafrechtliche Hauptverhandlung etwas Besonderes. Hier werden Beweismittel begutachtet, Sachverständige gehört, vor allem Zeugen vernommen. Das gesprochene Wort ist eines der Grundprinzipien strafrechtlicher Hauptverhandlungen. Nur was auf dieser Grundlage geschieht, darf der Richter zur Entscheidungsfindung heranziehen. Insofern ist in einem Strafverfahren die Beweisaufnahme wichtiger als in anderen Rechtsgebieten, wo der wesentlich...

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