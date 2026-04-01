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17.04.2026 / Feminismus / Seite 15

Feminismus auf großer Leinwand

Das 43. Internationale Frauenfilmfest in Köln räumt auf mit Klischees und inspiriert zu Neuem

Gitta Düperthal
Das frauenpolitische Happening wird Debatten auslösen. Vom 22. bis 26. April zeigt das Internationale Frauenfilmfest in 43. Auflage in Köln feministische Filme. Das queere Programm »Begehrt« verspricht, ein besonderer Anziehungspunkt für lesbische Kinogängerinnen zu werden. Im Fokus »Common Land« laufen spannende Werke der internationalen feministischen Filmgeschichte zum Thema »Allmende«, also der solidarischen Verteilung von Ressourcen in einer Gemeinschaft. Im Pr...

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