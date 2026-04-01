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17.04.2026 / Thema / Seite 12

Wider die Naturalisierung des Krieges

Vorabdruck. Dem Trend, Gewalt zu einer menschlichen Konstante zu erklären, muss man bereits auf der Ebene der Begriffe begegnen. Frieden denken unter Bedingungen des Krieges

Hannes A. Fellner
In diesen Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter mit dem Schwerpunkt »Militärrepublik Deutschland? Ohne uns!«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autor redaktionell gekürzt den Aufsatz »Frieden denken unter Bedingungen des ­Krieges« von Hannes A. Fellner. Die Zeitschrift kann bestellt werden unter: ­www.marxistische-blaetter.de (jW) Krieg erscheint in der gegenwärtigen politischen Öffentlichkeit z...

Artikel-Länge: 23114 Zeichen

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