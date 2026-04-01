In diesen Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter mit dem Schwerpunkt »Militärrepublik Deutschland? Ohne uns!«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autor redaktionell gekürzt den Aufsatz »Frieden denken unter Bedingungen des ­Krieges« von Hannes A. Fellner. Die Zeitschrift kann bestellt werden unter: ­www.marxistische-blaetter.de (jW) Krieg erscheint in der gegenwärtigen politischen Öffentlichkeit z...

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