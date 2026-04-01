Die alte Welt des freien Waren- und Kapitalverkehrs wird Schritt für Schritt abgerissen. Ausgerechnet der mit der Globalisierung groß und reich gewordene Westen beteiligt sich daran mit aller Energie, als sei der Welthandel, jahrhundertelang als Quelle von Wohlstand und Fortschritt vergöttert, plötzlich des Teufels. Dabei schaden Blockaden und Sanktionen nicht nur dem eigenen Wohlstand. Mächtig erscheinen sie, solange man nur mit ihnen droht. Einmal in Kraft gesetzt...

Artikel-Länge: 4190 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.