Meine Großmutter mütterlicherseits fürchtete sich vor Gewittern. Sie ließ die Rollos runter und war noch stiller als sonst. Erst mit Mitte dreißig, wenn man langsam lernt, tatsächlich ernstlich zu denken und zu fühlen, dämmerte mir, dass das Grollen, Donnern und Blitzen sie daran erinnert haben könnte, dass ihre beiden Brüder im Ersten Weltkrieg gefallen waren. »Gefallen« – was für ein grausam verharmlosendes Wort, das den nicht einzuhegenden Schmerz übertünchen sol...

Artikel-Länge: 4775 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.