Es gibt noch vieles zu tun für Zohran Mamdani, und doch kann er schon einige Erfolge verzeichnen. Als der Politiker am 1. Januar als Bürgermeister von New York City vereidigt wurde, übernahm er das Amt mit dem Ziel, die Lebenshaltungskostenkrise anzugehen und die Stadtpolitik neu auszurichten. Mamdani, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, blickte in seiner Ansprache am vergangenen Wochenende anlässlich seines 100. Amtstags auf die Umsetzung sei...

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