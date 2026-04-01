Ein »herzliches Gespräch« ist es gewesen, das Antrittstelefonat des neu gewählten ungarischen Premierministers Péter Magyar mit seinem zukünftigen israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu. Und um die Herzlichkeit noch zu unterstreichen, lud der Hoffnungsträger Brüssels und Berlins den Regierungschef, auf den ein internationaler Haftbefehl ausgestellt ist, gleich noch dazu ein, »an einer Gedenkfeier zum 70. Jahrestag des Ungarischen Aufstands teilzunehmen«. Netan...

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