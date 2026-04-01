Trumps Soldateska setzt die Morde an Bootsbesatzungen trotz internationaler Kritik weiter fort. Am Dienstag meldete das US-Südkommando einen neuen tödlichen Luftschlag auf ein ziviles Boot im östlichen Pazifik mit vier weiteren Toten. Innerhalb von vier Tagen wurden in dieser Woche bislang mindestens elf Menschen getötet. Seit Beginn der Mordserie im September 2025 summiert sich die Zahl der Opfer damit auf mindestens 174 Tote bei insgesamt rund 50 Angriffen. Überle...

Artikel-Länge: 1946 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.