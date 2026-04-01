Das französische Parlament will Solidarität mit Palästina unter Strafe stellen. Davor warnen die Gegner eines Gesetzes, das Ende dieser Woche verabschiedet werden soll, nachdem es im Januar bereits mit einer Mehrheit von zwei Stimmen vom Rechtsausschuss der Nationalversammlung angenommen worden war. Benannt ist das »Loi Yadan« nach der Abgeordneten Caroline Yadan, die der Regierungspartei Renaissance angehört und unter anderem die in Israel ansässigen französischen ...

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