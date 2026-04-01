Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Studierendenwerk (DSW), ist fassungslos. »Hat die Bundesregierung die junge Generation gänzlich aus den Augen verloren?« fragte er am Donnerstag in einem Pressestatement. »Ist sie drauf und dran, eines ihrer zentralen Versprechen an junge Menschen zu brechen?« Tatsächlich spricht ziemlich viel dafür, dass die Koalition ihre Pläne zur Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) mindestens verschie...

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