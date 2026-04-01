In der Führung der Partei Die Linke steht ein Wechsel an. Am Mittwoch nachmittag hat der Kovorsitzende Jan van Aken überraschend angekündigt, auf dem Parteitag in Potsdam nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren. »Aus gesundheitlichen Gründen muss ich mein Amt im Juni niederlegen«, teilte van Aken mit. Wenige Stunden später warf der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion und Wunschkandidat van Akens für...

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