Der Tod eines Arbeiters in einem Amazon-Vertriebszentrum in Troutdale, ­Oregon, versetzte die Belegschaft in Schock, darunter Auszubildende an ihrem zweiten Tag, die miterlebten, wie ein Kollege direkt neben ihnen zusammenbrach. Der Mann starb am Montag, dem 6. April, im zweiten Stock des Lagerhauses, während Maschinen der Laderampe weiterliefen. Um 13.55 Uhr setzte ein Mitarbeiter einen Notruf ab, der Dispatcher leitete ihn über Lautsprecher zur Nutzung eines Defib...

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