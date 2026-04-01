Rasen auf dem Rasen Die Reintegration in die großbürgerliche Sippe geht in einen Schlagabtausch über, als Rory von Opa Richard für den Sportunterricht der Privatschule das Golfen gelehrt bekommt. USA 2000. Gilmore Girls. Familie mit Handicap. Sixx, 14.40 Uhr Abgründe Nachdem Schauspielerin Fernandes Anschuldigungen gegen Exmann Ulmen pu­blik machte, stellte sich Kanzler Merz als vorderster Feminist im Land wieder einmal vor die deutsche Frau, auf dass er sie vor dem...

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