Anlässlich der Verleihung des zweiten Rosa-Luxemburg-Preises 2026 an Aleida Guevara fand am Sonnabend die von der jungen Welt organisierte Solidaritätskonferenz »Es reicht! Unblock Cuba« im Kino Babylon in Berlin statt. Bei der Podiumsdiskussion sprach junge Welt-Chefredakteur Nick Brauns mit Liz Oliva Fernández (Medienkollektiv Belly of the Beast, ­Kuba), Fanny-Michaela Reisin (Mitgründerin von »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, Deutschland), Enriq...

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