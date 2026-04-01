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16.04.2026 / Feuilleton / Seite 11

Die Nervensäge

Jodie Foster spielt Traumdetektivin in Rebecca Zlotowskis »Paris Murder Mystery«

Wolfgang Nierlin
Der Song »Psycho Killer« von den Talking Heads schallt in voller Lautstärke aus einem der oberen Stockwerke, was die darunter praktizierende Psychoanalytikerin Dr. Lilian Steiner (Jodie Foster) mal wieder zu einer Beschwerde veranlasst. Den Gescholtenen gilt sie deshalb als Nervensäge und Spaßbremse. Tatsächlich wirkt die seit langem in Paris lebende US-Amerikanerin angespannt und genervt. Ihre rationale, kontrollierte Art hat etwas Zwanghaftes. Schnell wird klar, d...

Artikel-Länge: 2674 Zeichen

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