Die Geschichte des Kaugummis ist eine Geschichte von Irrtümern und Missverständnissen. Oder war das diese alte Werbung für Hygieneartikel? Jedenfalls ist sie lang und erstaunlich, denn schon die Griechen und Römer hatten Kaugummis. In Schweden kauten Steinzeitkinder bereits auf Gummiartigem, als es weder Ackerbau und Viehzucht noch Schultische zum Drunterkleben gab. Die Süßware bestand seinerzeit aus Birkenpech, und die Forscher meinen aus den Zahnabdrücken der Fund...

Artikel-Länge: 2032 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.