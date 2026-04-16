Seit der US-Imperialismus mal wieder den Nahen Osten verwüstet, strömen vermögende Auswanderer aus den Golfstaaten in die Schweiz – und mit ihnen ihr Kapital. Insbesondere der Kanton Zug zieht als Zentrum des Rohstoffhandels und berüchtigte Steueroase jene Vermögen an, deren Besitzer sie in der destabilisierten Region nicht mehr sicher wähnen. Mit dabei bei der Kapitalwanderung sind vor allem Unternehmen und vermögende Privatpersonen mit Sitz in Dubai, viele davon a...

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