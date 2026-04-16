Seit Montag kontrollieren mehr als ein Dutzend US‑Kriegsschiffe im Golf von Oman den Zugang zum Persischen Golf über die Straße von Hormus. Blockiert werden soll laut Washington jedes Schiff, das iranische Häfen anläuft, unabhängig vom Herkunftsland oder der Flagge. Sechs Schiffe seien in den ersten 24 Stunden zur Umkehr gezwungen worden, meldete das US-Centcom am Dienstag. Dem widersprach das Portal US Naval Institute in Teilen und schrieb von mindestens sieben Sch...

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