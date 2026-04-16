Das Ziel, Indiens Maoisten zu vernichten, sei erreicht worden. Das erklärte jedenfalls der indische Innenminister Amit Shah in einer Rede vor dem Parlament am 30. März. Den Vorsatz hatte er 2025 ausgerufen. Jetzt verkündete der Minister: »Wir sind nun naxalitenfrei, und es ist nicht schwer, dies zu behaupten.« Alle 21 Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten) seien entweder getötet worden, hätten sich ergeben oder seien im Begriff ...

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