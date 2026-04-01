Am Dienstag hat ein großer Teil der Führungsriege von Die Linke im Kesselhaus der Kulturbrauerei in Berlin Suppe verteilt. Die Parteivorsitzenden der Linken, Jan van Aken und Ines Schwerdtner, waren bei der Ausgabe vorn mit dabei. Da in dieser Ecke von Prenzlauer Berg vor allem betuchte Leute wohnen, bildeten sich keine großen Schlangen. Als sich alle gestärkt hatten, wurde die Kampagne mit dem Titel »Mission Bezahlbarkeit« vorgestellt – gemeinsam mit den Fraktionsv...

Artikel-Länge: 3985 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.