Der erste macht das Licht aus

Einen wunderschönen guten Morgen! Dem amtierenden argentinischen Pokalsieger ­Independiente Rivadavia aus der Andenregion Mendoza, wo der beste Wein Südamerikas angebaut wird, scheint gerade die Sonne aus dem Allerwertesten. Die kontinentalen Copas haben begonnen, und zum Auftakt der Libertadores, der Königsklasse, gewannen die Mendocinos ihr erstes Copa-Spiel überhaupt daheim gegen Bolívar aus La Paz mit 1:0. Für den einzigen Treffer sorgte der 39jährige Gästekeepe...

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