Nachschlag: Wieder da

Wer möchte nicht ein Pflasterstein im Norden von Compiègne sein? Wout van Aert hat das Kunststück vollbracht, den unsympathischsten Stall im ganzen Zirkus etwas netter scheinen zu lassen. Selbst Richard Plugge, der die Nase stets höher trägt als die Stirn, mag man irgendwie ertragen, solange dieser van Aer...

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