Das große Überwasserkampfschiff hat als Instrument der Machtprojektion ausgedient. Drei Konflikte beweisen es nahezu gleichzeitig: im Persischen Golf, im Schwarzen Meer, im Roten Meer. Drohnen, unbemannte Unterwasserfahrzeuge und billige Präzisionsraketen verwandeln teure Großplattformen in bevorzugte Ziele. Was an ihre Stelle tritt, zeichnet sich bereits ab – und es sieht anders aus als alles, was Marineplaner der vergangenen achtzig Jahre im Kopf hatten. Den deutl...

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