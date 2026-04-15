Lieber Freund, endlich gibt es auch mal gute Nachrichten von hier. 976 Personen in Sachsen-Anhalt haben ihr Geschlecht geändert, seitdem das durch das Selbstbestimmungsgesetz deutlich vereinfacht wurde. Toll, oder? Freie Entfaltung statt ­psychiatrischer Atteste und eines Lebens, das sich nicht richtig anfühlt. Dass ich dir überhaupt davon schreiben kann, ist – du glaubst es sicher kaum – der AfD zu verdanken. Deren Abgeordneter Gordon Köhler hat bei der Landesregie...

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