Lindner, Meisner

»Durch ihre ganze Darstellungsweise zieht anmutige Schalkhaftigkeit, Feingefühl, liebenswürdige Sicherheit und vor allem größte Natürlichkeit.« Das las man 1903 über die damals 35jährige Schauspielerin Amanda Lindner, die in ihrer Heimatstadt Leipzig in »Nathan der Weise« debütiert hatte und 1903 bereits am Königlichen Schauspielhaus Berlin (heute als Konzerthaus genutzt) gefeiert wurde. Sie blieb in Berlin, wo sie am 18. April vor 75 Jahren starb. Seit Beginn der 3...

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