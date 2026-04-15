In Rom richtet sich die Aufmerksamkeit dieser Tage auf die von der Regierung Meloni angekündigte Entlassung von Roberto ­Cingolani, der bis Donnerstag vergangener Woche den italienischen Rüstungskonzern Leonardo führte. Einen klaren Grund dafür gibt es auf den ersten Blick nicht, denn unter Cingolani boomte das Geschäft: In den drei Jahren seiner Zeit als CEO verfünffachte sich der Aktienkurs und der Nettogewinn stieg um 91 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Offiziel...

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