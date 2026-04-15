Das Ergebnis war absehbar, der Wettbewerb inexistent: Ismaïl Omar Guelleh, Neffe des Staatsgründers Dschibutis, Hassan Gouled Aptidon, hat die Präsidentschaftswahl am Freitag gewonnen und wird seine sechste Amtszeit antreten. Mit 97,8 Prozent der Stimmen verbesserte der 78jährige erneut seine ohnehin ungewöhnlich hohen Zustimmungswerte, die seit seinem Amtsantritt 1999 kontinuierlich in ungekannte Höhen geklettert waren. Mohammed Farah Samatar vom bedeutungslosen Ve...

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